Москва, 23 апреля, 2025, 07:11 — ИА Регнум. Президент Российской академии художеств, художник-монументалист и скульптор Зураб Церетели давно составил завещание, и никаких скандальных разделов имущества в его большой семье не будет. К тому же наследница первой очереди — одна. Мастер не только завещал имущество, свои творения, но и распорядился насчет похорон. Подробности узнала KP.RU.

ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович Зураб Церетели с дочерью Еленой

Зураб Константинович был женат на Инессе Андроникашвили, с которой прожил 40 лет до её кончины в 1998 году. В этом браке в 1959 году родилась их единственная дочь Елена (Лика).

У Церетели есть трое внуков и четверо правнуков. Известно о двух приёмных дочерях — девочках из неблагополучной семьи соседки, которых он не удочерял официально, но они выросли в его семье. Зураб Константинович обеспечил их жильём при жизни.

Последние 20 лет скульптор жил в гражданском браке с Татьяной Кочемасовой, искусствоведом и академиком, вице-президентом Российской академии художеств. Она на 45 лет младше его. У Кочемасовой прекрасные отношения со всей большой семьёй Церетели.

Зураб Константинович завещал, чтобы его похоронили на родине, в Тбилиси, в Дидубийском пантеоне рядом с супругой.

Как именно Церетели распорядился своим наследством в завещании, неизвестно. Однако очевидно, что каждый из близких людей получит и недвижимость, и деньги. Гражданские супруги не являются наследниками по закону.

Творческое наследие художника-монументалиста, скульптора и живописца огромно — более 5 тыс. работ. Церетели создавал их по официальным заказам городских администраций, крупных организаций и компаний из разных городов мира. Его работы можно найти в частных коллекциях по всему миру.

После смерти Зураба Церетели его работы, скорее всего, станут дороже. При продаже культурного наследия Церетели деньги за каждую работу будет получать дочь Елена.

В 2007 году газета Georgian Times включила его в список десяти самых богатых грузин в мире. По их версии, его состояние оценивалось в 2 млрд долларов.

Среди имущества Зураба Церетели есть дом в Переделкино на юго-западе Москвы, который он купил в 1988 году. Там же находится музей его работ. Кроме того, у него осталась квартира в центре Москвы на Большой Якиманке площадью более 230 кв. м. Стоимость каждого из этих объектов недвижимости может превышать 150 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Скульптор умер в своем доме в Переделкино. В последний день его жизни возле него находились только близкие люди. Отмечается, что накануне смерти художник не имел серьёзных жалоб. Также у него не было никаких заболеваний, связанных с сердцем.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели.

Церемония прощания с художником-монументалистом пройдёт 23 апреля в Москве в храме Христа Спасителя.

24 и 25 апреля гражданская панихида состоится в Грузии в музее, который создал Церетели.