Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 23 апреля, 2025, 06:53 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре совершил первый полёт полностью импортозамещённый самолёт SJ-100 разработки ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех»). Третий опытный образец самолёта «Суперджет» присоединился к программе лётных испытаний, сообщили 23 апреля в «Ростехе».

https://t.me/rostecru Испытания самолёта SJ-100

«На лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент — двигатели. Сегодня совершила первый полёт уже третья опытная машина. На ней отрабатывается взаимодействие силовых установок ПД-8 с отечественными бортовыми системами. Подключение к лётным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идём в рамках установленного графика», — приводится в Telegram-канале госкорпорации заявление первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова.

Борт совершил полёт на двигателях ПД-8, которые заменили франко-российские SaM146. Кроме того, «Суперджет» оснастили отечественными авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими агрегатами.

В рамках испытаний машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. Полёт продлился около 40 минут и проходил на высоте не выше 3000 метров со скоростью до 500 км в час.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что запуск в серийное производство самолета Superjet-100 с российским двигателем ПД-8 произойдёт в начале 2026 года. По его словам, SJ-100 планируется выпускать по 20 единиц ежегодно.

Первый опытный образец отечественного ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» с максимальным импортозамещением комплектующих, успешно поднялся в небо в Комсомольске-на-Амуре в августе 2023 года. Полёт продолжался 54 минуты. Самолёт с золотистым фюзеляжем поднялся на высоту 3 тыс. м и развил скорость до 343 км/ч. Помимо проверки систем, экипаж выполнил «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что первый полёт SJ-100 можно считать победой российской авиационной промышленности над западной системой сдерживания.