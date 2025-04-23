Москва, 23 апреля, 2025, 06:49 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов предложил обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в российских регионах, где стоит теплая погода, но отопление подавали в обычном режиме. Об этом он заявил «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сенатор пояснил, что население не должно оплачивать избыточную температуру в квартирах, которая им была не нужна из-за раннего наступления теплой погоды. Поэтому Голов предложил пересчитать платежки.

«Важно подчеркнуть: если отопление было отключено в апреле, то майские платежи должны отражать это изменение и быть, соответственно, меньше», — заявил Олег Голов.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 марта изменился порядок оплаты услуг по отоплению жилых помещений. Россияне теперь платят за тепло только в те месяцы, когда оно подаётся в квартиры.

С 1 июля 2025 года услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 12%. При этом в каких-то регионах тарифы не изменятся. Произойдёт пересмотр цен, включая плату за газ, электричество, водоснабжение и отопление. Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%. Возможно и увеличение суммы взносов на капитальный ремонт.

Несвоевременная индексация тарифов жилищно-коммунального хозяйства бьёт по карману российских граждан. Об этом 21 апреля заявил президент Владимир Путин.