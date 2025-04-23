Волоконовский район, Белгородская область, 23 апреля, 2025, 06:46 — ИА Регнум. В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника была ранена мирная жительница. Об этом ранним утром 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина», — уточнил он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в районную больницу. Затем женщину перевели в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ей необходимую помощь, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили 99 украинских беспилотников. Также в течение суток были уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, подтвердили в Минобороны РФ.

Украинский дрон 22 апреля атаковал грузовик в Краснояружском районе Белгородской области. Вячеслав Гладков уточнил, что водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Трагедия произошла на повороте в село Сергиевка. Мужчина на собственном КамАЗе направлялся в хутор Красноорловский, где держал скотину. Вывозить животных в безопасное место он отказался, поэтому регулярно ездил кормить их, нарушая запрет на посещение района, пояснил губернатор.