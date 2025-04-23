ДНР, 23 апреля, 2025, 06:40 — ИА Регнум. ВСУ создали сложную систему укреплений перед Красноармейском в Донецкой Народной Республике, пытаясь замедлить продвижение российской армии. Экипаж танка Т-72 под руководством младшего сержанта Александра Супенко получил приказ: уничтожить огневые точки крупного опорного пункта боевиков и обеспечить прикрытие для штурмовых групп. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны.

Цитата из видео. Министерство обороны России Танки уничтожают объекты ВСУ

По информации военного ведомства, танкисты, используя особенности местности, выдвинулись в район закрытой огневой позиции. По пути их атаковали FPV-дроны противника, но система радиоэлектронной борьбы заглушила сигналы беспилотников.

«Доехали напряженно, детектор FPV-дронов постоянно показывал. Один дрон ударил сзади танка, но мы продолжили работать, потому что надо было прикрывать пацанов», — рассказал командир танка Супенко.

Танкисты выпустили весь боекомплект по указанным координатам, а беспилотники зафиксировали поражение всех целей.

Уничтожение опорного пункта ВСУ позволило штурмовым группам провести наступление и выполнить все задачи, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, российские танкисты группировки войск «Север» уничтожили огневые позиции украинских военных, сорвав ротацию подразделений ВСУ на харьковском направлении в начале апреля.

3 апреля расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Юг» уничтожил ночью опорный пункт украинских формирований на дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике.

2 апреля войска российской группировки «Запад» ликвидировали беспилотником самолетного типа «Молния» расчет дронов, пункт размещения личного состава и бронетехнику противника в Харьковской области.