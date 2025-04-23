Ватикан, 23 апреля, 2025, 06:37 — ИА Регнум. Последние слова при жизни папа римский Франциск произнёс в адрес своего медбрата Массимилиано Страппетти. Понтифик поблагодарил его за возможность ещё раз увидеть верующих и совершить поездку по площади Святого Петра в день Пасхи, 20 апреля, сообщило издание Vatican News.

Zuma/TASS Папа римский Франциск

Отмечается, что после обращения к верующим с балкона базилики Святого Петра в Ватикане Франциск захотел проехать по площади на папамобиле, но сомневался. Он поинтересовался мнением Страппетти. Помощник согласился. После поездки понтифик поблагодарил его за предоставленную возможность побывать на площади.

После поздравления папа римский поужинал, однако ночью его состояние ухудшилось. Затем он впал в кому и вскоре умер.

По данным Vatican News, Страппетти поддерживал Франциска на протяжении всех 38 дней, которые он провёл в больнице с двусторонней пневмонией. Папа римский рассказывал, как его помощник убедил сделать операцию на толстой кишке и спас ему жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого глава католической церкви впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс. Похороны Франциска запланированы на 26 апреля. Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского претендуют несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.