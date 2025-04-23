Тула, 23 апреля, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 23 апреля над Тульской областью уничтожили несколько беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Виталий Невар/ТАСС

По словам Миляева, информации о пострадавших и разрушениях нет. Все спецслужбы работают на местах.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Прошу проявлять спокойствие», — призвал губернатор, заверив, что ситуация находится на контроле.

Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО с вечера 21 апреля до 06:00 22 апреля уничтожили десять беспилотников над тремя регионами: два — над территорией Орловской области, три — над Белгородской областью, пять — над территорией Крыма.

В результате атаки украинского дрона ранение получила жительница села Долгое Валуйского округа Белгородской области.