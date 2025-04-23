Москва, 23 апреля, 2025, 06:21 — ИА Регнум. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» может пройти 20–21 сентября. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Официальное интернет-представительство президента России Михаил Швыдкой

«Это будет происходить, я так полагаю, в последней декаде сентября. Я думаю, что это будет 20–21 сентября. Но точную дату сейчас не скажу», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Известно, что конкурс организуют на площадке «Live Арена».

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения». Председателем оргкомитета был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета конкурса, координирующим информационное сопровождение и утверждающим концепцию, — первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Михаил Швыдкой отметил, что об участии в «Интервидении» заявили исполнители из более чем 20 стран. На мероприятии выступят музыканты и певцы из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока, добавил он.

Представлять Россию на «Интервидении» будет заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Правительство РФ уже выделило на подготовку 750 млн рублей.