Москва, 23 апреля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. В Госдуму внесут законопроект, обязывающий собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду. Исключение составят договоры, зарегистрированные в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

ИА Регнум Аренда квартир

Согласно проекту, собственник обязан получить согласие всех соседей на сдачу квартиры, если не заключает договор найма или аренды. Согласие оформляется письменно с указанием данных собственников и реквизитов документов на собственность, сообщило «РИА Новости».

Авторы проекта подчеркнули, что собственники квартир вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Однако сдача жилья в наем, в том числе посуточно, зачастую становится нарушением прав других собственников квартир в доме на комфортные условия проживания.

За сдачу квартиры без согласия или договора предлагается ввести административную ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, владелец квартиры в подмосковном Красногорске сдал жилье 20-летней Дарине, а когда девушки не было дома, выбросил на улицу ее йоркширского терьера, собаку задавила машина. Ранее хозяину квартиры жаловались соседи на шум.

В России до конца 2025 года могут принять закон, устанавливающий запрет на покупку жилья за наличные, если оно дороже 1 млн рублей. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.