ДНР, 23 апреля, 2025, 05:17 — ИА Регнум. Российские бойцы уничтожили под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике медийную военнослужащую ВСУ с позывным Ведьма. Об этом 22 апреля сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Под Покровском ликвидирована украинская военнослужащая Елена Савельева «Ведьма», — указали авторы.

Отмечается, что ранее Савельева была задействована в пропагандистских сюжетах киевского режима под другими именами.

Подробности операции по её ликвидации не приводятся.

По данным СМИ, Савельева выступала в роли жительницы Торецка, выехавшей на территорию Украины во время наступления ВС РФ, а также в роли коренной одесситки, выступающей против использования русского языка. По одной из версий, Савельева погибла во время очередных съёмок пропагандистского ролика.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о том, что российские военные в зоне проведения спецоперации ликвидировали командира элитного батальона ВСУ Игоря Колосницына. По словам журналиста, командир 505-го батальона морской пехоты ВМФ Украины был уничтожен 17 апреля в одном из приграничных районов Сумской области. В 2023 году он участвовал в боях на херсонском направлении, в частности в Крынках на левом берегу Днепра.