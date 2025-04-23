Москва, 23 апреля, 2025, 05:00 — ИА Регнум. Мошенники стали активно звонить детям, выдавая себя за сотрудников школ, директора или классного руководителя, используя разные схемы обмана для выманивания денег и личных данных. Об этом «РИА Новости» предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Депутат пояснил, что аферисты могут сообщить о якобы срочном инциденте в школе, с родителями, попросить перевести деньги или передать «курьеру».

«Используя стрессовую ситуацию и создавая чувство паники, злоумышленники добиваются от ребенка немедленного выполнения их требований», — заверил Немкин.

Детей могут убедить, что звонок связан с опросом или проектом школы. Под этим предлогом мошенники могут выведать не только контактную информацию семьи, но и, например, номера банковских карт родителей.

Злоумышленники также могут предложить «вступить в школьный чат» или загрузить приложение, которое ведет на фишинговые сайты или содержит вредоносное программное обеспечение.

Для защиты детей важно проводить беседы о безопасности, учить их не передавать личные данные по телефону и использовать технические средства защиты, заключил депутат Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, в шести регионах РФ полицейские задержали девять участников и предполагаемого организатора преступной группы, похитившей более 200 млн рублей со счетов умерших россиян.

Полицейские задержали мошенников на территории Красноярского и Приморского краев, Саратовской и Брянской областей, Республики Марий Эл, а также в Москве. Ими оказались россияне в возрасте от 19 до 29 лет. Предполагаемым организатором преступной схемы является 44-летний житель Саратова.

По версии следствия, задержанные перевыпускали электронные сим-карты, получали доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и похищали деньги со счетов.

29 марта были задержаны семь человек по подозрению в распространении вируса Mamont, позволяющего похищать деньги с банковских карт.