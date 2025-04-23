Вашингтон, 23 апреля, 2025, 04:40 — ИА Регнум. В связи с заявлением главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по урегулированию украинского конфликта. Об этом 22 апреля сообщила газета The New York Times (NYT).

US Senate Марк Рубио

«Рубио принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента США Дональда Трампа о соглашении, которое положит конец боевым действиям с Россией», — уточнили в статье.

Утверждается, что на решение Рубио повлияло заявление Зеленского о непринятии одного из вариантов Белого дома по разрешению кризиса о признании Украиной Крыма в качестве российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сослалась на занятость Рубио из-за его отсутствия на переговорах по Украине в Лондоне. По её словам, США представит спецпосланник Трампа Кит Келлог. Украинский конфликт не имеет военного решения, подчёркивала Брюс. Она подчеркнула, что Вашингтон хотел бы добиться урегулирования кризиса дипломатическим путём, а результаты предстоящей встречи покажут, каковы перспективы мирного разрешения конфликта.

Кит Келлог подтвердил, что представители США, европейских стран и киевского режима на встрече в Лондоне обсудят закрепление договорённостей о прекращении огня на Украине. Он отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается. Также Келлог прокомментировал возможный выход США из переговоров на Украине, отметив, что в мире много событий, в которые «необходимо вовлекаться», а украинский кризис идёт «чересчур долго».