Камчатский край, 23 апреля, 2025, 04:35 — ИА Регнум. На Камчатке мужчина, стреляя в утку, случайно убил своего зятя. Возбуждено уголовное дело, сообщило Управление СК России по Камчатскому краю.

ИА REGNUM Охотничье ружье

По предварительным данным, 65-летний подозреваемый, находясь со своим 35-летним зятем в лодке на берегу реки Гольцовки в Усть-Большерецком районе, увидел утку и направил ружье в ее сторону.

По словам мужчины, не зная, что его зять вышел из лодки, он сделал один прицельный выстрел во взлетающую утку и этим выстрелом попал в родственника, который оказался на линии огня.

Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения груди.

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, причинившего смерть по неосторожности. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года в Тюмени сотрудник полиции во время охоты ранил человека в лесу, когда пристреливал карабин. Участковый заметил движение в кустах и, подумав, что это дикий зверь, выстрелил. Жертвой стал случайный человек, который, к счастью, выжил. Было возбуждено уголовное дело.

В апреле 2021 года смертельное ранение во время охоты получил начальник УФСИН России по Забайкальскому краю Евгений Шихов. В убийстве заподозрили сторожа охотхозяйства, который в тот момент был пьян. Охота, как отмечалось, была законной: мужчины добывали кабанов, отстрел которых разрешили в связи с африканской чумой свиней.