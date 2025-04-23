Вашингтон, 23 апреля, 2025, 04:17 — ИА Регнум. Украинская делегация на переговорах в Лондоне намерена обсудить 30-дневное прекращение огня. При этом мирный план президента США Дональда Трампа обговариваться не будет, сообщил 22 апреля портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

«Киев считает предложение Трампа крайне предвзятым, поскольку в нём очень чётко говорится, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь расплывчато об Украине… За последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотели бы обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — привёл портал информацию от неназванного американского чиновника.

По данным Axios, предложение Трампа содержит положение, согласно которому глава киевского режима Владимир Зеленский должен пойти на крупные уступки.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники отмечал, что администрация Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине. В материале указали, что американский план также включает установление режима прекращения огня вдоль линии фронта.

Британское издание Independent 22 апреля написало, что представители США отправятся в Лондон, чтобы предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта. В статье упоминалось, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не знакомы с подробностями мирного плана Трампа по Украине. Российская сторона продолжает работу с американцами, для этого задействованы все каналы, которые имеются для контактов, добавил он.