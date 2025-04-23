Лондон, 23 апреля, 2025, 04:07 — ИА Регнум. Делегация Соединенных Штатов на встрече в Лондоне 23 апреля представит план по урегулированию конфликта на Украине из семи пунктов. Документ, в частности, включает признание Крыма российским, снятие антироссийских санкций и отсутствие гарантий безопасности для Киева.

Сергей Корсун ИА Регнум Трамп, Зеленский, Украина, США

По информации британской газеты The Daily Telegraph, план предусматривает немедленное прекращение огня, переговоры между Украиной и Россией, отказ Украины от членства в НАТО (с правом на вступление в ЕС), де-факто признание освобожденных территорий российскими (без их формального признания), передачу Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам с США и снятие санкций с РФ для сотрудничества в энергетике.

Издание отмечает, что план будет «горькой пилюлей» для Украины, а США не обязуются поддерживать европейские миссии по предотвращению конфликта. Спецпосланник США Кит Келлог представит план Украине, а затем его коллега Стивен Уиткофф поедет в Москву, чтобы представить план российским властям.

Как сообщало ИА Регнум, власти Британии и Франции открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над частью территорий. Об этом 22 апреля написала американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, украинские власти пойдут на это в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

При этом британское издание Independent написало, что представители США поедут в Лондон, чтобы предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.