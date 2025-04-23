Париж, 23 апреля, 2025, 03:44 — ИА Регнум. Французские военные потребовали раскрыть информацию об участии армии в украинском конфликте. Об этом 22 апреля заявил глава ассоциации Place d’Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак.

Сергей Корсун ИА Регнум Франция, Украина, ВСУ, наемники

«Наша ассоциация не является автором данного текста, его подготовила группа военных, среди которых 26 генералов. Place d’Armes лишь валидировала и поддержала их призыв, разместив его на своем сайте, где есть возможность поставить под ним подпись», — прокомментировал он в эфире Sud Radio.

Фабре-Бернадак добавил, что только за два дня после публикации письмо поддержали более 9 тыс. человек. По его словам, на сайте в открытом доступе опубликовали имена и фамилии нескольких сотен военных, подписавших послание.

Инициативная группа потребовала провести парламентское голосование по вопросу дальнейшего пребывания французских солдат на территории Украины и предоставить полную информацию по теме.

Также в письме отмечалось, что парламент не ратифицировал соглашение между Францией и Украиной о военной помощи в размере 3 млрд евро. Авторы усомнились в законности поставок оружия, предназначенного для противостояния с Россией, с которой Франция не находится в состоянии войны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может направить своих военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Французский лидер уточнил, что если Киев попросит союзные силы быть на территории Украины, «то не России принимать это или нет». По словам Макрона, страны Запада не против отправить «несколько тысяч человек в ключевые районы», этим они продемонстрируют свою «долгосрочную поддержку».

По мнению посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, Макрон пытается найти оправдание для участия в украинском конфликте. Для этого французский президент переписывает нормы права под свои интересы.

Генерал французской армии, кавалер ордена Почётного легиона Доминик Делавард признал, что украинская афера, в которой участвуют европейские страны, подходит к концу. Армии киевского режима осталось существовать несколько месяцев, считает он.

Президент России Владимир Путин называл ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства подчеркивал, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.