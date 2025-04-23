Вашингтон, 23 апреля, 2025, 03:35 — ИА Регнум. Белый дом упразднил межведомственную группу, которая занималась расследованием о якобы преступлениях России на территории Украины. Об этом написала газета The Washington Post.

Matt H. Wade Белый дом, США

Речь идет о группе, занимавшейся «сбором разведывательной информации от разных ведомств» правительства США о предполагаемых преступлениях на Украине. Кроме того, ликвидирована должность координатора этой группы в аппарате директора Национальной разведки США.

Также администрация президента США Дональда Трампа упразднила программу по конфискации активов российских олигархов, попавших под санкции.

«По мнению экспертов, эти действия сигнализируют союзникам и противникам о том, что Соединённые Штаты отказываются от роли глобального защитника верховенства закона», — заключил репортер издания.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что переговоры в Лондоне по Украине в расширенном формате пройдут 23 апреля. Британское издание Independent написало, что представители США отправятся в Лондон, чтобы предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта. В статье упоминалось, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

По данным газеты The New York Post, западные страны хотят согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине на встрече в Лондоне. Вероятно, для привлечения России к переговорам США могут предложить ослабление санкций и, возможно, разморозку активов РФ.

Российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. Мирные жители рассказывают правоохранителям о действиях бойцов ВСУ и наёмников.