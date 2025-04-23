Вашингтон, 23 апреля, 2025, 03:09 — ИА Регнум. Власти Британии и Франции открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над частью территорий. Об этом 22 апреля написала американская газета The Wall Street Journal.

Сергей Корсун ИА REGNUM Территориальная целостность Украины. Границы Украины. Расчленение Украины

«Франция и Великобритания предпочли бы сделку, при которой Украина признает контроль России над рядом территорий только де-факто», — отметили в материале.

По данным издания, украинские власти пойдут на это в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, британское издание Independent написало, что представители США поедут в Лондон, чтобы предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта. Американская делегация предложит Киеву признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

В марте спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что статус Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей является ключевым вопросом в украинском конфликте. Он добавил, что по данному направлению США проводят «очень позитивные» переговоры с участниками конфликта. Уиткофф также указал на нежелание многих лидеров Запада обращать внимание на этот аспект проблемы. При этом спецпосланник американского лидера задался вопросом, сможет ли глава киевского режима Владимир Зеленский выжить политически, если признает территориальные потери в пользу России.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.