Москва, 23 апреля, 2025, 03:12 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) планирует допустить сборную России по хоккею к зимним Олимпийским играм в 2026 году. Об этом написал в соцсети спортивный агент Андрей Митьков.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«IIHF уже приняла решение (или вот-вот примет) о допуске сборной РФ на Олимпийские игры 2026 года. Но самое интересное, что речь идёт — о выступлении именно под российским флагом, со всеми национальными атрибутами», — написал Митьков.

Агент добавил, что прецедент должен затронуть и женскую команду.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Как сообщало ИА Регнум, чемпион Олимпийских игр и бывший чешский вратарь Доминик Гашек назвал огромной ошибкой возможный допуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 в Италии. Он подчеркнул, что подобное нельзя допустить.

Ранее, 4 февраля, Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Команда не сыграет на чемпионате мира 2026 года. При этом федерация заявила, что допуск российских хоккеистов до турниров якобы угрожает остальным участникам. Гашек заявил, что отсутствие России в мировом хоккее якобы спасёт много жизней. Он выразил радость по поводу того, что отстранение российской команды было продлено.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобное решение политизированным и дискриминационным. Представитель МИД пожелала IIHF найти в себе мужество и признать, что попытки «отменить» российский спорт бьют по самой же федерации.