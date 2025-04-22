Дербент, Дагестан, 23 апреля, 2025, 02:36 — ИА Регнум. В Дербенте полиция пыталась остановить подозрительный автомобиль, водитель, пытаясь скрыться, наехал на полицейского и открыл стрельбу по правоохранителям и сотрудникам Росгвардии. Подробности сообщили в МВД Дагестана.

Kenny Louie Перестрелка

Инцидент случился вечером 22 апреля в районе Махачкалинской улицы. В результате стрельбы один человек погиб, полицейский пострадал.

По информации ведомства, водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке, пытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и несколько раз выстрелил в сторону сотрудников. В ответ они применили табельное оружие. От полученных ранений нарушитель скончался. В его автомобиле обнаружен пистолет. Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Уточняется, что в настоящее время угрозы его жизни нет.

По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина устроил перестрелку, пытаясь скрыться от полицейских на юге Москвы. Фигурант в состоянии опьянения за рулем автомобиля отказался выполнять требования полицейских.

В феврале неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы. Конфликт произошёл между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes. После стрельбы два человека посадили мужчину в чёрный Mercedes без номеров и уехали. По факту похищения мужчины было возбуждено уголовное дело.