Вашингтон, 23 апреля, 2025, 02:33 — ИА Регнум. Переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине пройдут без участия госсекретаря США Марко Рубио. Об этом 22 апреля заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Elfagr.org Госдеп США

«В данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, Рубио не будет на них присутствовать», — подтвердила на брифинге официальный представитель Госдепа.

Кроме того, Брюс назвала госсекретаря США занятым человеком.

В переговорах в Лондоне будет участвовать спецпосланник президента США Кит Келлог, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что переговоры в Лондоне по Украине в расширенном формате пройдут 23 апреля. Британское издание Independent написало, что представители США отправятся в Лондон, чтобы предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта. В статье упоминалось, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

По данным газеты The New York Post, западные страны хотят согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине на встрече в Лондоне. Вероятно, для привлечения России к переговорам США могут предложить ослабление санкций и, возможно, разморозку активов РФ.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан. Путин также отмечал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса.