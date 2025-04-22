Москва, 23 апреля, 2025, 02:12 — ИА Регнум. Артистов комедийного жанра стендап Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства России. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Федеральная служба безопасности

«Действия Романова Д. и Комиссаренко В. создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» российское гражданство указанных лиц прекращено», — уточнили в ведомстве.

Также комикам запретили въезд в Россию.

Отмечается, что Комиссаренко был объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Опасаясь экстрадиции, он выехал на Украину, где публично заявлял о «незаконном уголовном преследовании».

Покинувший Россию Романов работал волонтёром в польском штабе по приёму украинских беженцев и в пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.

Во время своих выступлений в странах Евросоюза комики высказываются против проведения специальной военной операции, транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России, заключили в ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, в середине января 2022 года Комиссаренко в соцсетях сообщил, что уехал из России. Он пояснил, что его объявило в розыск белорусское КГБ. Позднее он не раз жаловался на то, что не пригодился ни в Польше, ни в Германии, ни в Испании. Комиссаренко стал известен в России после участия в проектах Stand Up и «Открытый микрофон» на канале ТНТ.

В августе 2024 года Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении Комиссаренко из-за его номеров, в которых правоохранители увидели оскорбления и клевету в адрес Александра Лукашенко. Комик бежал из Белоруссии после того, как поддержал проходившие там в 2020 году беспорядки. В конце декабря 2024 года Минский городской суд признал Комиссаренко виновным в разжигании розни и оскорблениях в адрес Лукашенко и приговорил его к шести годам колонии. 24 января МВД Белоруссии внесло Комиссаренко в список экстремистов.

Дмитрий Романов покинул территорию России в начале марта 2022 года. Позднее он раскритиковал поддержавших проведение спецоперации на Украине Владимира Машкова и Дмитрия Певцова за участие в патриотических концертах. По мнению артиста, российские знаменитости, участвующие в подобных мероприятиях, склонны к лицемерию.