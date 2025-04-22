Москва, 23 апреля, 2025, 02:04 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в зарубежных СМИ о том, что якобы российский президент Владимир Путин на последней встрече в Санкт-Петербурге со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом предложил остановить конфликт по нынешней линии фронта.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что это фейк, и призвал доверять «первоисточникам».

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — посоветовал пресс-секретарь президента РФ.

О «предложении Путина» ранее написала газета Financial Times.

Как сообщало ИА Регнум, Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге 11 апреля. Беседа длилась более четырёх часов — стороны говорили об урегулировании украинского конфликта.

Уиткофф на текущей неделе отправится в Россию, где рассчитывает встретиться с Путиным, заявила 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Это будет четвёртый визит Уиткоффа в Россию с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Готовность России к проведению мирных переговоров с Украиной является хорошим знаком, заявила 22 апреля представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.