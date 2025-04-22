Вашингтон, 23 апреля, 2025, 01:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты существенно снизят таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, однако ставка не будет нулевой. Об этом 22 апреля заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

ИА Регнум Торговая война Китая и США вышла на новый уровень

«Пошлины совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю», — пояснил Трамп журналистам.

Президент США признал, что установленные на данный момент суммарные торговые пошлины в 145% слишком большие. По его словам, негативные экономические последствия увеличения импортных пошлин в США будут ощущаться ещё какое-то время, сейчас переходный период.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп перечислил страны, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины США ввели в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). В ответ Пекин решил увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, а позднее — с 84% до 125%. В результате Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 145%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тарифы Белого дома, заявил, что ограничения не коснулись России потому, что страна практически не участвует в торговле с США. Он также отметил, что мировая экономика весьма эмоционально реагирует на эти решения.

Трамп 20 апреля заявил, что мировые лидеры и предприниматели просят США о снижении таможенных пошлин. Согласно утверждению директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта, более 50 стран обратились к администрации Трампа с просьбой смягчить или отменить импортные пошлины на товары.