Трамп пообещал снизить таможенные пошлины в отношении КНР
Трамп: США снизят пошлины в отношении товаров из КНР, но ставка не будет нулевой
Вашингтон, 23 апреля, 2025, 01:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты существенно снизят таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, однако ставка не будет нулевой. Об этом 22 апреля заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Пошлины совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю», — пояснил Трамп журналистам.
Президент США признал, что установленные на данный момент суммарные торговые пошлины в 145% слишком большие. По его словам, негативные экономические последствия увеличения импортных пошлин в США будут ощущаться ещё какое-то время, сейчас переходный период.
Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп перечислил страны, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины США ввели в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). В ответ Пекин решил увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, а позднее — с 84% до 125%. В результате Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 145%.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тарифы Белого дома, заявил, что ограничения не коснулись России потому, что страна практически не участвует в торговле с США. Он также отметил, что мировая экономика весьма эмоционально реагирует на эти решения.
Трамп 20 апреля заявил, что мировые лидеры и предприниматели просят США о снижении таможенных пошлин. Согласно утверждению директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта, более 50 стран обратились к администрации Трампа с просьбой смягчить или отменить импортные пошлины на товары.