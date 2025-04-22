Москва, 23 апреля, 2025, 01:38 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев обратился к главе европейской дипломатии Кае Каллас, после её слов о непризнании российского статуса полуострова. Он призвал её учить историю и восполнять пробелы в знаниях.

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас

В иностранных СМИ Каллас не раз подчеркивала, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России. При этом полуостров называла Украиной.

Депутат указал дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии, пионерке Кае Каллас, что надо было не прогуливать уроки истории, а знать, как после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения мировые державы. При этом уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы, а в 1933 году Америка установила дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом. А первой признала СССР Эстония в 1920 году.

«Так будет и теперь с признанием Крыма. Так что Каллас стоило бы заняться изучением истории и восполнить свои пробелы», — цитирует Ивлева «РИА Новости».

Политик добавил, что есть объективные мировые процессы, которые не зависят от «скороспелых европейских политиков».

«И Крым признают, и санкции снимут. А Россия своей территорией не торгует», — заключил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля Каллас пригрозила последствиями тем лидерам европейских стран, которые поедут в Москву на празднование Дня Победы. Она подчеркнула, что предупреждение касается также и кандидатов в члены ЕС.

Представители Соединённых Штатов отправятся в Лондон, чтобы представить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта, написало британское издание Independent. Делегация США предложит Киеву признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.