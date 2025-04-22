Бранденбург, Германия, 23 апреля, 2025, 01:18 — ИА Регнум. Посла России в ФРГ Сергея Нечаева власти Бранденбурга не намерены допускать к участию в мероприятиях в честь 80-летия Победы, посвящённых разгрому нацистской Германии. Дипломату пригрозили выдворением при появлении на церемонии, написала газета Bild.

Mid.ru Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев

Издание привело заявление директора фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, по словам которого российскому посольству с начала конфликта на Украине запретили участвовать во всех годовщинах.

«Если посол всё равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!» — подчеркнул Дреколль.

Журналисты сравнили такое заявление с угрозой выдворения.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ сообщила, что ведомство рекомендовало не приглашать российских и белорусских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, районам и муниципалитетам также посоветовали при необходимости выдворять русских и белорусов. Отмечается, что причиной в МИД назвали «риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ФРГ подобным образом воссоздаёт нацистские практики.

Посол Сергей Нечаев отметил, что желание ФРГ праздновать День Победы без России вызывает разочарование. По словам дипломата, совместное участие представителей РФ и ФРГ в памятных церемониях было частью пути к примирению. Содержательный диалог между посольствами двух стран относительно мемориальных мероприятий прерван по вине Берлина, а подобные публикации о возможном недопуске представителей России являются «сигналами», добавил он.