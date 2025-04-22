Киржач, Владимирская область, 23 апреля, 2025, 01:14 — ИА Регнум. В пункты временного размещения из Киржачского района после взрыва на складах воинской части эвакуированы около 450 военных и гражданских. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Александр Авдеев Штаб

«Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов», — заявил Авдеев.

По словам губернатора, было принято решение эвакуировать воинскую часть, семь населённых пунктов и 12 дачных посёлков. Всего около 450 человек.

Авдеев заверил, что население обеспечено всем необходимым. Предстоящую ночь люди проведут в ПВР, но кого-то «уже забирают родственники».

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля Авдеев проинформировал о взрыве в Киржачском районе области. В районе объявили режим ЧС. Власти призвали граждан воздержаться от поездок в эту часть региона.

По предварительной информации Минобороны, причиной возгорания и последующего взрыва на складе в воинской части в Киржачском районе стало нарушение требований безопасности. В результате возгорания произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для установления обстоятельств случившегося по поручению министра обороны Андрея Белоусова была создана комиссия. По итогам разбирательства виновных должностных лиц привлекут к ответственности, отметили в Минобороны.

В результате происшествия пострадали четыре человека, погибших нет.