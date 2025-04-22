Киев, 23 апреля, 2025, 00:58 — ИА Регнум. С начала 2025 года зафиксировали более 80 случаев поджога автомобилей украинских военных. Об этом сообщил замглавы национальной полиции Украины Андрей Небитов.

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«С начала года мы зафиксировали 84 таких факта, 47 уже раскрыли», — уточнил он в эфире телемарафона.

Замглавы ведомства добавил, что к уголовной ответственности привлекли 57 человек, в том числе 14 несовершеннолетних и шесть женщин.

Также на Украине регистрируются попытки граждан устроить теракты на территории военкоматов и подразделений полиции. С начала года зафиксировали 33 таких случая, 16 были предотвращены, заключил Небитов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в украинском городе Николаеве женщина, у которой сын погиб на фронте после мобилизации, взорвала бомбу рядом с сотрудниками ТЦК (украинский аналог военкомата). В результате погибли три военкома. От шести до восьми человек получили ранения.

Военный корреспондент Александр Коц считает, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет может вызвать на Украине новую волну беспорядков. По его словам, в дальнейшем поджоги автомобилей сотрудников ТЦК покажутся лишь прелюдией, «партизанщина вспыхнет с новой силой».

По мнению экспертов, массовые поджоги машин военных ВСУ связаны с тем, что жители принимают их за транспорт ТЦК.