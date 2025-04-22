Лондон, 23 апреля, 2025, 00:52 — ИА Регнум. Представители Соединённых Штатов отправятся в Лондон, чтобы предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта, написало британское издание Independent.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры, Зеленский, Украина, Россия и США

Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский 21 апреля заявил, что переговоры в Лондоне по Украине в расширенном формате пройдут 23 апреля.

«Госсекретарь США Марко Рубио везёт свою команду переговорщиков в Лондон не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России», — считают авторы статьи.

Отмечается, что делегация США предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, готовность России к проведению мирных переговоров с Украиной является хорошим знаком, об этом заявила 22 апреля представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна подумать и внимательно оценить опыт объявления пасхального перемирия, посмотреть на его результаты. Глава государства также указал на необходимость «разобраться» с предложением Киева не наносить удары по гражданским объектам. Путин добавил, что РФ хорошо относится к перемириям, поэтому выступила с такой инициативой.

19 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине. В материале отмечается, что американский план урегулирования также включает установление режима прекращения огня вдоль линии фронта.