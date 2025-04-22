Киев, 23 апреля, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Киеве Ма Шенкунь был вызван в министерство иностранных дел Украины. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба украинского дипведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Утверждается, что в ходе встречи замминистра иностранных дел Евгений Перебийнис выразил серьёзную обеспокоенность возможным взаимодействием Москвы и Пекина в оборонной сфере.

«Доказательства таких фактов переданы украинскими спецслужбами китайской стороне», — указали в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина рассчитывает на сохранение двусторонних отношений с Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в Telegram-канале главы киевского режима Владимира Зеленского появилась публикация о том, что ВСУ якобы взяли в плен двух бойцов армии Китая. По его словам, воюющих на стороне российской армии граждан КНР «значительно больше, чем двое», и взяли их в плен якобы на территории Донецкой Народной Республики.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безответственными заявления об участии китайских военных в боевых действиях в зоне украинского конфликта, эта информация не имеет никаких оснований. Дипломат напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу ясна и она уже получила широкое признание международного сообщества.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко также опроверг участие граждан Китая в боевых действиях на Украине. У властей Китая весьма взвешенная и выверенная позиция по урегулированию конфликта на Украине. Москва благодарна Пекину за это, добавил Руденко.