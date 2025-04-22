Москва, 23 апреля, 2025, 00:26 — ИА Регнум. Полиция Москвы задержала мужчину, который ранил из травматического пистолета 12-летнюю девочку, когда целился в собаку. Ребенка доставили в больницу. Подробности сообщило «РИА Новости».

Stanislav S. Yanchenko Травматический пистолет

Происшествие случилось в Царицыно. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы установили, что девочка гуляла с мамой и собакой на Ереванской улице. В какой-то момент собака подбежала к прохожему мужчине, а тот мгновенно выстрелил из травматического пистолета в сторону животного. При этом попал в руку ребенка.

Стрелявшего задержали. Проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина на станции метро «Выборгская» выстрелил из сигнального пистолета. Инцидент произошел вечером 19 апреля. Очевидцы рассказали, что на станции находится пострадавший мужчина. Приехавшие на место полицейские не застали пострадавшего, он успел уйти с места происшествия.

Силовики просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что между двумя пассажирами произошел конфликт, во время которого один достал, предположительно, сигнальный пистолет и выстрелил в другого.

Стрелявший также скрылся с места преступления. Его разыскивают.

Молодой человек поздно вечером 22 марта устроил стрельбу на станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. После конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона он выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника» в салон через закрывающиеся двери. На него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).