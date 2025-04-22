Москва, 23 апреля, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала интервью с неназванным корреспондентом одного из СМИ, поведение и высказывания которого шокировало не только дипломата, но и руководство издания, в связи с чем его не выпустили в эфир.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова в Telegram-канале рассказала, что интервьюер, голос и изображение которого на записи изменены, с неохотой признался, что является гражданином РФ и начал с общих вопросов, касающихся российско-американских отношений.

«Но то, что началось потом, сложно описать адекватно. Журналист принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать Зеленского и ВСУ. Затем стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче, естественно, так и не сумев привести никаких фактов. Просто потому что их нет ни у него, ни у кого бы то ни было», — написала российский дипломат.

По словам представителя МИД, разговор закончился «сеансом экзорцизма» — человек начал смеяться, когда зашла речь о зверствах бандеровцев на Курщине и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной.

«Когда уже пошла сера, он призвал меня… «прекратить агрессивную риторику» и «не воспринимать всё так лично», — добавила Захарова и призналась, что не думала публиковать интервью, но в студии находился участник спецоперации, который настоял, что этот разговор должен быть обнародован.

«По просьбе тех, кто был по ту сторону жизни, служил, защищал нашу страну на СВО и, так получилось, волею судеб наблюдал нашу беседу, я и публикую это «интервью», — заключила Мария Захарова.

Интервью длится час.

В комментариях пользователи требуют назвать имя этого «корреспондента» и призвать к ответственности.

Кадр из видео

Как сообщало ИА Регнум, Мария Захарова поинтересовалась у кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, какую историческую эпоху он хочет повторить, заявляя о намерении Германии взять под контроль ситуацию в Европе и мире.

Она обратила внимание на слова Мерца о том, что Германия «не громко, но надежно, не высокомерно, а в партнерском духе» снова возьмет на себя ответственность — в Европе и в мире.

Мерц 14 апреля заявил, что Берлин может передать ракеты Taurus киевскому режиму. По его словам, Украина «должна иметь возможность наносить удары» по путям снабжения российских военных, включая Крымский мост. Мерц также заявил, что не пойдет на такой шаг без поддержки других европейских стран.