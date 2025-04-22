Киржач, Владимирская область, 22 апреля, 2025, 23:53 — ИА Регнум. В связи с чрезвычайной ситуацией (ЧС) в Киржачском районе Владимирской области заработает волонтёрский штаб. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

avo.ru Александр Авдеев

«В Киржачском районе создаётся волонтёрский штаб для помощи жителям», — написал он в Telegram-канале.

Глава Владимирской области добавил, что к оказанию помощи гражданам готовы подключиться общественники и неравнодушные предприниматели. Также Авдеев поблагодарил земляков за инициативу.

Как сообщало ИА Регнум, днём 22 апреля Авдеев проинформировал о взрыве в Киржачском районе области. В районе объявили режим ЧС. Власти призвали граждан воздержаться от поездок в эту часть региона.

По предварительной информации Минобороны, причиной возгорания и последующего взрыва на складе в воинской части в Киржачском районе стало нарушение требований безопасности. В результате возгорания произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для установления обстоятельств случившегося по поручению министра обороны Андрея Белоусова была создана комиссия. По итогам разбирательства виновных должностных лиц привлекут к ответственности, отметили в Минобороны.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Созданный оперштаб принял решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. В пункты временного размещения эвакуировали около 450 человек. По словам губернатора Владимирской области, людей обеспечили всем необходимым, комиссия по оценке ущерба приступила к работе.