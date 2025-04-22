Москва, 22 апреля, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Участники II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» обсудили новые национальные проекты, развитие территорий и благоустройства. Мероприятие прошло 22 апреля в Национальном центре (НЦ) «Россия» при участии заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина и министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Максим Богодвид/РИА Новости

Хуснуллин выступил на панельной сессии «Стратегии роста: эффективное управление территориями». По его словам, именно руководители муниципалитетов непосредственно работают с местными жителями и воплощают в жизнь нацпроекты, благополучие людей во многом зависит от их работы.

«В ближайшие шесть лет перед нами стоят амбициозные задачи по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Жильё является ключевым элементом в нашей работе, так как оно напрямую связано с качеством жизни, демографией и крупными инвестициями. В этом году планируем сдать более 100 млн кв. м жилья, причём особое внимание уделяем индивидуальному жилищному строительству. А всего за шесть лет по нацпроекту необходимо построить 663 млн кв. м. При этом наш комплексный подход включает всестороннее развитие сопутствующей инфраструктуры: строительство и ремонт дорог, модернизацию ЖКХ, благоустройство территорий», — подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что качество благоустройства играет ключевую роль в решении вопроса привлекательности территории для проживания.

В свою очередь Оксана Лут приняла участие в экспертном диалоге «Сильное село — процветающая Россия: новые возможности для развития». В своём выступлении глава Минсельхоза отметила три национальных цели развития сельских территорий — устойчивая экономика, комфортная и безопасная среда, реализация потенциала человека.

Лут уточнила, что российский агропромышленный комплекс (АПК) продолжает динамично развиваться по всем приоритетным направлениям, укрепляется экспортный потенциал. Производительность труда в АПК за десять лет увеличилась на 55%. Особое внимание Лут уделила теме комфортной и безопасной среды на сельских территориях, а также подготовке кадров.

Как сообщало ИА Регнум, организованный по поручению президента Владимира Путина всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» проходит с 21 по 23 апреля и в нём принимают порядка 4 тыс. участников со всей страны. Представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций обменяются опытом, успешными практиками и выработают пути решения проблемных вопросов муниципалитетов.

Путин 21 апреля на встрече с руководителями муниципалитетов заявил, что власти будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на национальном уровне. Для сельских территорий это чрезвычайно важно, подчеркнул глава государства.