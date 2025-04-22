Казань, 22 апреля, 2025, 23:37 — ИА Регнум. Московское «Динамо» победило на выезде казанский «Ак Барс», игра 22 апреля закончилась со счетом 6:1 в шестом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Динамовцы» таким образом вышли в следующий раунд.

Шайбы у «бело-голубых» забросили Джордан Уил, Дилан Сикьюра, Макс Комтуа и Артём Ильенко. У «Ак-Барса» отличился Митчелл Миллер.

Счет в серии до четырех побед — 4:2 в пользу «Динамо», при этом казанцы выиграли первые две встречи.

Московский клуб занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Ак Барс» оказался пятым на Востоке.

В первом раунде плей-офф «Динамо» оказалось сильнее петербургского СКА (4:2), а «Ак Барс» выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» (4:3).

«Динамо» доходило до полуфинала плей-офф КХЛ последний раз в сезоне 2012/13, когда завоевало Кубок Гагарина. Также москвичи впервые с 2017 года одержали более одной победы в четвертьфинале, впервые с 2016 года — более двух побед.

Ранее в полуфинал также вышел челябинский «Трактор», с которым и сыграет «Динамо». Серия стартует 28 апреля в Челябинске.

Как сообщало ИА Регнум, «Вашингтон Кэпиталз» у себя дома обыграл «Монреаль Канадиенс» 21 апреля в первом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победный гол в овертайме забил Александр Овечкин. Он также сделал голевую передачу.

Ранее Овечкин заявил, что ему было бы интересно принять участие во встрече команд Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.