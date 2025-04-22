Москва, 22 апреля, 2025, 23:21 — ИА Регнум. Российский художник Никас Сафронов рассказал «Известиям», почему он взялся написать портрет американского президента Дональда Трампа, который впоследствии российский лидер Владимир Путин подарил главе Белого дома.

Пресс-служба Никаса Сафронова

Художник пояснил, что на создание картины его вдохновила попытка покушения на Трампа во время его предвыборной кампании.

По словам Сафронова, идею картины ему подсказала обложка журнала Time, где президент США изображен среди охраны поднимающим руку вверх «в знак стойкости».

Художник добавил, что решимость Трампа продолжать борьбу, несмотря на угрозу жизни, а также его позиция в поддержку свободы СМИ и стремление к миру его вдохновили.

«Человек, который хочет сделать Америку великой. Человек, который хочет мира во всём мире, и пытается примирить страны», — прокомментировал Никас Сафронов.

Трамп изображен на фоне полуопущенного флага США и статуи Свободы. Узнав, что президент родом из Нью-Йорка, художник добавил на картину набережную и городской пейзаж.

Особое внимание, по словам Сафронова, он уделил деталям: следу от крови на щеке политика.

«Я думаю, что этот исторический момент, изображенный мною, останется как знаковая картина как в Америке, так и во всём мире. Такие работы обычно бесценны», — заявил Сафронов.

Он подчеркнул символизм портрета: кепка на голове Трампа с лозунгом «Америка станет великой», жест руки, поднимающей флаг, и взгляд, устремленный в будущее.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал CNN показал портрет Трампа, который ему подарил Путин в марте. На картине американский лидер поднимает кулак на сцене после неудачной попытки покушения на него в июле 2024 года на предвыборном митинге.

Этот портрет Путин передал Трампу через спецпосланника Стива Уиткоффа после их переговоров, прошедших в Москве в марте. Уиткофф в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном назвал эту картину прекрасной. Также, по его словам, сам Трамп был очень тронут ею.

Сафронов назвал подаренный портрет бесценным произведением искусства. Он отметил, что авторы подобных произведений нечасто комментируют свои работы и стараются не раскрывать личности людей, для которых их создают.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не собираются раскрывать дополнительную информацию о портрете, так как это был «абсолютно личный подарок» одного президента другому.