Москва, 22 апреля, 2025, 22:55 — ИА Регнум. В Москве задержали главу департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом 22 апреля сообщили в правоохранительных органах.

rosguard. gov.ru Михаил Варенцов

Отмечается, что следователи задержали Варенцова в рамках уголовного дела в отношении начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова.

«Задержан Варенцов, с ним в настоящее время ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято решение об избрании генералу Росгвардии меры пресечения», — приводит ТАСС информацию правоохранителей.

235-й гарнизонный военный суд отправил Варенцова в СИЗО на срок предварительного следствия, удовлетворив ходатайство об аресте.

Ранее по этому же делу был арестован Чепкасов. Обоих фигурантов подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, по решению военного суда Чепкасов был заключён под стражу 20 марта. Возглавляемый им центр информационных технологий отвечал за телекоммуникационную инфраструктуру Росгвардии, информационную безопасность ведомства, а также занимался вопросами импортозамещения программного обеспечения.

В феврале военный суд постановил арестовать генерал-майора Росгвардии Константина Рябых по делу о взятке в размере 15 млн рублей. Он возглавлял один из департаментов ведомства.