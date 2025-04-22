Штат Джамму и Кашмир, Индия, 22 апреля, 2025, 22:35 — ИА Регнум. Не менее 28 человек погибли в результате стрельбы в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Террористы открыли огонь по отдыхавшим туристам 22 апреля, уточнил телеканал News18 со ссылкой на источники в полиции.

Dar Yasin/AP/TASS

«Высокопоставленный источник в разведке подтвердил, что 28 человек, включая иностранных граждан, погибли и несколько получили ранения в результате теракта», — отметили журналисты.

По словам очевидцев, двое или трое вооружённых людей в военной форме открыли беспорядочную стрельбу, вызвав страх и замешательство среди отдыхавших туристов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в России). Двое или трое вооружённых людей в камуфляже открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом под городом Пахалгам. По словам Путина, это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Российский лидер подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.