Москва, 22 апреля, 2025, 22:44 — ИА Регнум. В отношении стендап-комиков Дмитрия Романова и Вячеслава Комиссаренко принято решение о неразрешении въезда в РФ, их также лишили российского гражданства. Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

Социальные сети Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов

«По инициативе ФСБ лишены гражданства РФ артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов», — говорится в сообщении.

Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления (клевета в отношении президента Белоруссии).

Романов также покинул Россию, работал волонтёром в штабе по приёму беженцев с Украины в Польше и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.

Действия Романова и Комиссаренко создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Кроме того, в отношении обоих было принято решение о запрете на въезд в Российскую Федерацию, добавили в ведомстве.

Во время концертов на территории стран Евросоюза комики выступают против проведения СВО и «транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России», заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Белоруссии стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в феврале 2025 года внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности.

В августе 2024 года Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении Комиссаренко. Причиной послужили номера артиста, в которых правоохранители увидели оскорбления и клевету в адрес президента страны Александра Лукашенко. Комик бежал из Белоруссии после того, как поддержал проходившие там в 2020 году беспорядки.

30 декабря Минский городской суд признал Комиссаренко виновным в разжигании розни и оскорблениях в адрес Лукашенко и приговорил его к шести годам колонии.

24 января МВД Белоруссии внесло Комиссаренко в список экстремистов.