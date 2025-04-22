Москва, 22 апреля, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Переговоры в Санкт-Петербурге президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа прокомментировал 22 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, призвав ориентироваться на первоисточники.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Стивен Уиткофф

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — сказал пресс-секретарь российского лидера «РИА Новости».

Ранее британская газета The Financial Times объявила, что на встрече в Санкт-Петербурге Путин якобы озвучил Уиткоффу предложение остановить конфликт на Украине по нынешней линии боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Беседа длилась более четырёх часов и была посвящена, в частности, урегулированию украинского кризиса.

Первый визит спецпосланника американского президента в РФ состоялся 11 февраля. После переговоров российская сторона вернула США экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля. Вашингтон, в свою очередь, освободил программиста Александра Винника, которого обвиняли в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу. Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. В ходе встречи спецпосланник передал российской стороне информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа.