Москва, 22 апреля, 2025, 22:10 — ИА Регнум. Департамент образования города Москвы принял решение об освобождении директора школы, в которой произошло избиение ученика подростками, от занимаемой должности. Такое решение принято по итогам встречи 22 апреля с родительским сообществом столичной школы №2120. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Соцсети Пострадавший 14-летний Сергей (имя изменено)

23 апреля в департаменте состоится встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой будет разработан план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в школе, добавили чиновники.

Как сообщало ИА Регнум, днём 21 апреля в школе во время перемены двое старшеклассников Ильназ и Джамал жестоко избили 14-летнего восьмиклассника Сергея (все имена изменены). Подросток потерял сознание, у него начались судороги, изо рта пошла пена и кровь. Мальчика экстренно госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга. Когда подросток пришел в себя, он сказал другу о том, что очень злится на избивших его Ильназа и Джамала за то, что напали на него вдвоем и даже не дали шанса защитить себя. Об этом ИА Регнум рассказали одноклассники Сергея.

В местных группах написали, что Сергей и раньше подвергался травле со стороны агрессивных старшеклассников. Также жители писали, что банда агрессивных подростков уже давно держит школу в страхе, однако администрация учебного заведения не принимает каких-либо существенных мер для решения проблемы.

После инцидента директор школы заявил, что информация о ситуации направлена в правоохранительные органы, а в самом учебном заведении проведут служебное расследование.

Первой и основной версией конфликта называли «неформальный» внешний вид Сергея. Пострадавший школьник красит волосы в черный цвет и придерживается подростковой субкультуры, участники которой носят черную одежду с изображением паука на спине.

Другие подростки озвучили еще одну версию, по которой причиной расправы над Сергеем могло стать обвинение в наркомании.

После случившегося СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве по факту избиения школьника. Следователи сообщили, что задержали двух школьников, причастных к избиению Сергея.