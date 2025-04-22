Москва, 22 апреля, 2025, 21:39 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Победа» рейсом Петербург — Киров совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом вечером 22 апреля сообщили в экстренных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В аэропорту Шереметьево совершил посадку самолёт Boeing 738 рейсом Петербург — Киров. Причиной посадки стало снижение параметров давления в гидросистеме», — передаёт слова источника ТАСС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 апреля самолёт Airbus А350, выполнявший рейс Москва — Денпасар (Индонезия), совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. «Аэрофлот» уточнил, что вынужденная посадка произошла из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями.

7 января следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд самолёт экстренно сел в столичном аэропорту Внуково. Соответствующее решение было принято из-за сработавшей индикации стабилизатора. На борту воздушного судна находились 173 пассажира. В воздушной гавани самолёт встретили сотрудники оперативных служб.

25 февраля в Шереметьево приземлился самолёт с неисправностью радиолокации, следовавший из Екатеринбурга. Борт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» благополучно совершил посадку.