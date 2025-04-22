Брянск, 22 апреля, 2025, 21:40 — ИА Регнум. В Брянской области в результате атак дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в минувшие сутки сгорели 60 домов. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Украинские вооруженные формирования продолжают наносить целенаправленные удары с помощью дронов-камикадзе по жилым и гражданским объектам в приграничных районах нашего региона», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Так, в течение дня ВСУ неоднократно атаковали населенные пункты Климовского и Севского районов. В результате в Климовском районе сгорели 29 домов, в селе Хоромное — 25 домов, в селе Брахлов — два дома и магазин, также в этом населённом пункте было повреждено здание детского сада. Кроме того, в селе Сушаны сгорели два дома, столько же — в селе Грудская.

Ранее украинские формирования из миномётов обстреляли храм-часовню в селе Зерново Суземского района Брянской области. 16 апреля Богомаз сообщил, что в пяти населённых пунктах региона при атаках дронов ВСУ сгорели 18 домов, повреждения получили здание школы и социально-культурный объект. Пострадавших не было.

Как передавало ИА Регнум, по информации постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на 8 апреля, только за предшествующую неделю от атак ВСУ на гражданское население приграничных российских городов погибли восемь мирных жителей, еще 106 человек пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, с 2014 года в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали около 16,5 тыс. мирных граждан.