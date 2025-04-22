Киржач, Владимирская область, 22 апреля, 2025, 20:55 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате взрыва на складе во Владимирской области, погибших в результате инцидента нет, сообщил 22 апреля глава региона Александр Авдеев.

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«Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Ещё один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что созданный в регионе оперштаб принял решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. В пункты временного размещения эвакуировано около 450 человек. Люди обеспечены всем необходимым, а комиссия по оценке ущерба уже начала работу, заявил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, днём 22 апреля Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе области. В районе был объявлен режим ЧС. Власти призвали граждан воздержаться от поездок в эту часть области.

В Минобороны сообщили, что, по предварительной информации, причиной возгорания и последующего взрыва на складе в воинской части в Киржачском районе стало нарушение требований безопасности. В результате возгорания произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе.

Для установления обстоятельств случившегося по поручению министра обороны Андрея Белоусова создана комиссия. По итогам разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, отметили в Минобороны.