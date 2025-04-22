Тель-Авив, Израиль, 22 апреля, 2025, 21:07 — ИА Регнум. МИД Израиля убрал из всех своих официальных аккаунтов на всех платформах посты с соболезнованиями по поводу смерти папы римского Франциска, сообщила 22 апреля газета The Jerusalem Post.

Marco Iacobucci/Global Look Press

После появления сообщения о смерти главы католической церкви в аккаунтах МИД Израиля была размещена фотография Франциска у Стены Плача с подписью: «Покойся с миром, папа Франциск. Пусть память о нём будет благословением». Затем посты исчезли, а их публикацию ведомство объяснило ошибкой.

Подобные заявления и отсутствие соболезнований от первых лиц Израиля объясняются высказываниями Франциска о палестино-израильском конфликте и его осуждением действий Тель-Авива, отметили авторы. При этом экс-посол Израиля в Ватикане Рафаэль Шульц назвал эти действия властей страны «сведением счётов» и напомнил, что речь идёт о духовном лидере миллиарда жителей Земли.

Франциск ранее со ссылкой на экспертов отмечал, что действия Израиля в секторе Газа, возможно, имеют признаки геноцида. Он призывал положить конец логике вендетты на Ближнем Востоке и прекратить огонь в зоне конфликта.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого глава католической церкви впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс. Похороны Франциска пройдут 26 апреля.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.