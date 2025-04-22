Владимир, 22 апреля, 2025, 20:24 — ИА Регнум. В семи населённых пунктах Владимирской области проводится эвакуация граждан. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Во Владимирской области эвакуируют жителей из 7 населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и посёлок Дубки», — сказано публикации.

По информации ведомства, в городе Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры развернули пункты временного размещения. Для перевозки граждан администрация района организовала автобусы.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев проинформировал, что в Киржачском районе проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов на территории воинской части.

О ЧС стало известно вечером 22 апреля. По словам очевидца из села Большое Кузьминское Кольчугинского района, расположенного примерно в 40 км от административного центра Киржачского района, взрыв был настолько мощным, что «мог отвалиться балкон».

Было принято решение эвакуировать граждан в школы № 6 и № 7 в посёлке Красный Октябрь. Данный ПВР принял более 100 человек из Барсова, Мирного и Першина. Затем эвакуация началась и в посёлке Мирном.

Позже Минобороны РФ сообщило, что причиной взрыва является возгорание на территории воинской части во Владимирской области, в результате которого произошла детонация боеприпасов. Для ликвидации возгорания были привлечены штатные пожарные расчёты воинской части и МЧС. Предварительно, пострадавших нет. Военное ведомство создало комиссию по пожару и пообещало привлечь всех виновных в происшествии к ответственности.