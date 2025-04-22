Киржач, Владимирская область, 22 апреля, 2025, 20:05 — ИА Регнум. Комиссия по пожару во Владимирской области решила запустить квадрокоптеры в эпицентр ЧС в Киржачском районе для определения очагов возгорания. Об этом 22 апреля сообщила глава района Елена Карпова.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«По итогам заседания комиссии по чрезвычайной ситуации принято решение о запуске специальных квадрокоптеров в эпицентре ЧС для исследования ситуации с воздуха и определения очагов возгорания для работы специалистов», — написала она в Telegram-канале.

Она также напомнила о работе «горячей линии». Жители района смогут получить помощь, позвонив по одному из номеров: +7 (49 237) 2-26-60 или +7 (49 237)2-49-55.

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