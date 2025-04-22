Вашингтон, 22 апреля, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Украинский конфликт не имеет военного решения, заявила 22 апреля представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

Александр Кряжев/РИА Новости

Вашингтон хотел бы добиться дипломатического урегулирования этого конфликта, отметила она в ходе брифинга.

«Президент [США Дональд] Трамп хочет дипломатического разрешения. Госсекретарь [США Марко Рубио] и президент говорили, что это не решишь военным путём», — сказала Брюс.

Она также подтвердила, что спецпосланник президента США Кит Келлог примет участие в переговорах по украинскому конфликту, которые пройдут 23 апреля в Лондоне, и отметила, что результаты этой встречи покажут, каковы перспективы мирного урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The New York Post сообщила, что западные страны хотят согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине на встрече в Лондоне. По этим данным, для привлечения России к переговорам США могут предложить ослабление санкций и, возможно, разморозку активов РФ.

Келлог подтвердил, что представители США, европейских стран и киевского режима на встрече в Лондоне обсудят закрепление договорённостей о прекращении огня на Украине. Он отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается. Также Келлог прокомментировал возможный выход США из переговоров на Украине, отметив, что в мире много событий, в которые США «необходимо вовлекаться», а украинский кризис идет «чересчур долго».

The New York Post сообщала, что Трамп 22 апреля пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По этим данным, план может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Украиной Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан. Путин также подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса.