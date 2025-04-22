Челябинск, 22 апреля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Супругу губернатора Челябинской области Алексея Текслера — Ирину представили как первую леди региона на заседании гордумы.

Ахметов Вадим/URA.RU/TASS Алексей Текслер с женой

«В работе заседания думы принимают участие: глава города Челябинска Лошкин Алексей, первая леди Челябинской области и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, заместитель председателя Общественной палаты Челябинска Текслер Ирина», — сказал председатель городской думы Сергей Буяков.

Новый статус 46-летней Ирины Текслер также был отражен в соответствующей табличке на столе.

Первыми леди, как правило, называют жен глав государств, ранее термин не применялся к супругам региональных руководителей.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала в своем Telegram-канале введение новой «должности» в Челябинской области, посчитав, что слово могло быть использовано в качестве маркера принадлежности к элитным группам общества.