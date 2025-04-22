Киев, 22 апреля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Украина готова проводить переговоры с Россией только после полного прекращения огня, которое станет условием для любого формата диалога с Москвой. Об этом 22 апреля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

«После прекращения огня мы готовы сесть за стол переговоров в любом формате», — сказал Зеленский журналистам, его слова передаёт украинское издание УНИАН.

Он также напомнил, что Киев не признает Крым субъектом России. Соответствующее заявление Зеленский аргументировал отсутствием соответствующих положений в украинской конституции.

Ранее 22 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что киевский режим может устранить юридические препятствия для контактов с российской стороной, если у него есть готовность к переговорам. По его словам, Москва пока не получала реакции украинской стороны на предложение президента РФ Владимира Путина обсудить ненанесение ударов по гражданским объектам.

При этом официальный спикер Кремля напомнил, что глава государства неоднократно заявлял о готовности вести переговоры, в том числе обсуждать тему ненанесения ударов по гражданским объектам, которые используются в военных целях.

Днём ранее, 21 апреля, Путин заявил, что Россия должна подумать и внимательно оценить опыт объявления пасхального перемирия, посмотреть на его результаты. Глава государства также указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам в формате двусторонних переговоров с Украиной.

Российский лидер неоднократно отмечал, что для урегулирования украинского конфликта необходимы вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, официальное признание указанных регионов и Крыма частью РФ. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.